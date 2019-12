Kehrer fait le bilan de la première partie de saison

Le PSG a offert une très belle prestation pour finir l’année 2019 face à Amiens (4-1). Au micro de Canal +, Thilo Kehrer a fait le bilan de cette première partie de saison. “C’est un bon bilan de première partie de saison. On a mal débuté avec quelques défaites mais on s’est bien repris en cette fin d’année. On s’est amélioré. On veut poursuivre comme ça pour l’année prochaine.” Kehrer a ensuite évoqué les objectifs du PSG pour la deuxième partie de saison. “Il faut toujours juger après la saison. On veut gagner chaque match, aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. C’est ça notre but.“