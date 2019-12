Konaté : “Je pense que c’est la bonne période pour aller attaquer le PSG”

Demain soir (20h45), Amiens affronte le PSG dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1 de la phase aller. Présent en conférence de presse, Moussa Konaté, l’attaquant picard qui avait réussi un doublé face au PSG en 2016 (2-2, 4 mai), a expliqué qu’il allait tout faire pour tenter de ramener quelque chose du Parc. “Paris, on sait que c’est l’équipe qui domine le championnat mais on ne va pas aller là-bas pour visiter. On va essayer de faire le maximum pour ramener quelque chose à la maison. […] Je pense que c’est la bonne période pour aller attaquer Paris. Demain on va donner le maximum pour fatiguer Paris.”