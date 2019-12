La Juventus accélère les discussions pour un échange Can-Paredes (Presse italienne)

Depuis le match de Montpellier, Leandro Paredes s’invite régulièrement dans le onze de départ de Thomas Tuchel. Le milieu de terrain réalise même de très bonnes performances. Mais l’international argentin pourrait tout de même quitter le PSG cet hiver. Depuis quelques jours, la presse évoque un possible échange entre Leo Paredes et le milieu de terrain de la Juventus, Emre Can. Ce mardi, le Corriere dello Sport et la Stampa reviennent sur ce dossier et expliquent que la Juventus Turin aurait accéléré les discussions avec le PSG dans l’optique de la réalisation de cet échange. Il devrait même y avoir des avancées significatives dans les prochains jours selon les deux médias transalpins.

De son côté l’ancien Parisien, Javier Pastore, avait expliqué qu’un retour en France n’était pas exclu pour lui, citant notamment l’Olympique Lyonnais. Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, El Flaco envisagerait de quitter la Roma. Son souhait rejoindre une équipe des cinq grands championnats européens. Et le quotidien italien explique que Lyon pourrait venir au renseignement et proposer un prêt avec option d’achat à son homologue romain.