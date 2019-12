La signature de Haaland par le BvB pourrait pousser Alcácer vers l’Atlético et fermer la porte à Cavani

La signature du buteur norvégien Erling Haaland (19 ans) au Borussia Dortmund contre 20M€ fait beaucoup parler ce matin, y compris dans la presse française. Elle pourrait avoir une conséquence plus inattendue, à savoir un transfert de Paco Alcácer à l’Atlético de Madrid en janvier. De quoi fermer une porte de sortie à Edinson Cavani, dans le collimateur des Colchoneros depuis un bon mois. En effet, l’attaquant espagnol de 26 ans du BvB est plus jeune et moins cher en termes de salaire que le Matador. Selon le journal Marca, Paco Alcácer – passé par le Barça – pourrait être prêté par le Borussia Dortmund jusqu’à la fin de saison avec achat obligatoire en juin prochain (un montant de 30M€ est évoqué).