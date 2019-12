L’adjoint de Tuchel dans le collimateur de Stuttgart ?

Le VfB Stuttgart, troisième de la 2.Bundesliga, a remercié son entraîneur Tim Walter après seulement six mois sur le banc. Deux entraîneurs sont considérés comme favoris pour reprendre le flambeau chez le club de deuxième division allemande. Un troisième homme, une alternative, un challenger se trouve dans la capitale française…

Selon le Stuttgarter Zeitung , les deux candidats à la succession se nomment Sandro Schwarz et Markus Beginning. Mais une autre piste est citée : Zsolt Löw qui est actuellement entraîneur adjoint de Thomas Tuchel au PSG. Toutefois, il serait surprenant que Zsolt Löw puisse quitter Paris en cours de saison. Et puis le technicien de 40 ans n’a aucune expérience en tant qu’entraîneur numéro 1, ce qui complique l’hypothèse. L’ancien joueur a exercé comme adjoint au RB Salzburg et au RB Leipzig, entre autres. Il avait déjà été envisagé par Stuttgart en tant que numéro 1 il y a six mois.