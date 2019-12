Lama explique au Brésil ce que les Parisiens pensent de Neymar

Après avoir participé à la rencontre caritative des “étoiles” 2019 organisée par Zico au Brésil et joué au Maracanã, Bernard Lama a accordé quelques mots à SporTV afin de commenter la situation de Neymar au PSG.

L’ancien gardien de but a expliqué aux Brésiliens que dans le cœur des Parisiens on trouve surtout Edinson Cavani et Kylian Mbappé. “Il y a d’abord Cavani, qui est le meilleur buteur de l’équipe de tous les temps. Nous l’aimons aussi parce que sa mentalité est parfaite. Ensuite, il y a Mbappé puis Neymar. Le public n’a pas aimé ce que Neymar a fait dans un passé récent”, a commenté l’ancien portier des Bleus et du PSG en rappelant qu’en 2017 le numéro 10 du Brésil avait été reçu comme un Dieu à Paris. “Il ne parlait pas aux gens, il ne parlait pas avec les personnes du PSG, il ne parlait pas non plus aux journalistes. Maintenant, il a un peu changé. Il commence à parler, il a compris qu’il devait le faire. A Paris, nous l’avons accueilli comme Dieu. Il doit aussi donner… Le public se fiche de ce que tu fais à l’extérieur, il n’y a que le terrain. Et Neymar donne peu. Nous espérons qu’il donnera plus. Le PSG est un bon club pour lui. Il peut y faire de grandes choses. S’il retourne à Barcelone, il a déjà Messi. A Paris il a un Mbappé avec lui, un Thiago Silva, un Marquinhos, il peut faire des choses. Je pense que cette année, s’il n’a pas de problèmes physiques, ce sera très bien”.