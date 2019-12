Landreau : “Je ne crois pas à cette option-là en Ligue des Champions”

Depuis plusieurs matches, Thomas Tuchel utilise ses quatre fantastiques (Icardi, Mbappé, Neymar, Di Maria) d’entrée. Une chose possible en Ligue 1 estime Mickaël Landreau, mais moins quand l’adversité sera plus élevée.

“Quoi qu’il arrive, c’est exceptionnel d’avoir quatre joueurs qui peuvent jouer ensemble et simplement de se régaler. Par contre, après, cela veut dire que les six autres défendent. Par rapport à la qualité du championnat de France, tu peux défendre à six avec un gardien qui est exceptionnel sur la ligne. Après, je ne crois pas à cette option-là en Ligue des Champions, indique l’ancien Parisien sur le plateau du Canal Football Club. Verratti, à deux, ça n’a pas la densité athlétique et physique pour pouvoir jouer à deux compte tenu de ce qu’ils ont besoin. Il va y avoir des réflexions c’est sûr.”