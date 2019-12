Le Borussia, premier public d’Allemagne

Mardi 18 février, le PSG défiera, dans le cadre des huitièmes de finale aller de l’UEFA Champions League, le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park (ancien Westfalenstadion). Un stade qui est surnommé « la cathédrale » en Allemagne tant l’ambiance y est atypique avec son mur jaune de 25.000 fans. La Südtribune (virage sud) est actuellement la plus grande tribune de fans debout d’Europe. C’est donc une nouvelle enceinte majeure du football moderne que le PSG version QSI va visiter. Et c’est d’ailleurs la première affluence d’Allemagne. En effet, comme le rapporte Kicker, le Borussia a rempli en moyenne 81.073 de ses 81.365 places lors de la première partie de saison. De quoi faire rêver nombre de clubs. Le quatrième de la Bundesliga devance nettement le grand FC Bayern et ses 75.000 spectateurs de moyenne. Le stade du Borussia Dortmund représentera sans nul doute un des attraits de l’affiche continentale pour les fans du PSG.

Le top 10 des affluences en Bundesliga en 2019/2020