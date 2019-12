Le calendrier 2020 du PSG en mode street art

Comme chaque fin d’année civile le PSG propose un calendrier de celle à venir. Pour la version 2020 il est en mode street art en partenariat avec RVMA, un studio de design graphique né d’une passion pour le lettering et la typographie qui puise ses origines dans l’univers du graffiti. Pour le calendrier officiel des 50 ans du Paris Saint-Germain, on retrouve les joueurs qui ont marqué l’histoire du club à travers la ville de Paris, et sa richesse en matière de street art, avec la participation des graffeurs Estim et Skwiz. Le calendrier 2020 du PSG (éditions Solar) est commercialisé au prix de 19.90€.