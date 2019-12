Le compte Twitter de Kylian Mbappé a été piraté la nuit passée et continue de l’être actuellement. Un hacking signé (“Kylian Mbappé Hacked by TSU x Fantarte”), et que peuvent constater ses 3.6 millions d’abonnés. Le post “sécurisez vos comptes la prochaine fois” a été visible un moment, avant de disparaître. En avril dernier, l’attaquant du PSG avait subi un piratage (éphémère) de son compte sur ce réseau social.

Hacking