Le duo Di Maria-Cavani est le plus efficace de la décennie en Ligue 1 (Opta)

En cette fin d’année 2019, de nombreuses statistiques apparaissent sur la décennie écoulée. Des années marquées par de belles performances du PSG collectivement et individuellement. Arrivé en 2015 dans le club de la capitale, Ángel Di María a distribué de très nombreuses passes décisives à ses coéquipiers. Des offrandes qui ont permis à Edinson Cavani d’accroître ses performances individuelles. En effet, comme le démontre les statistiques d’Opta Jean – site internet de data – l’international uruguayen a marqué à 15 reprises à la suite d’une passe décisive d’Angel Di Maria en Ligue 1, “total le plus élevé pour un joueur sur une assist d’un même équipier sur cette décennie.”

15 – Edinson Cavani 🇺🇾 a inscrit 15 buts à la suite d’une passe décisive d’Angel Di Maria 🇦🇷 en Ligue 1, total le plus élevé pour un joueur sur une assist d’un même équipier sur cette décennie. Lien.#Opta2010s pic.twitter.com/QcVlycXr6J — OptaJean (@OptaJean) December 31, 2019

Dans son onze de la décennie (avec un minimum de 100 matches disputés), Opta a placé cinq Parisiens de l’effectif actuel (Thiago Silva, Marquinhos, Verratti, Di María et Mbappé) et trois anciens joueurs des Rouge et Bleu (Jallet, Maxwell et Ibrahimovic).

XI de la décennie d’Opta : Ruffier – Jallet, Silva, Marquinhos, Maxwell – Valbuena, Verratti, Payet, Di María – Mbappé, Ibrahimovic.