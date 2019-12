Le FC Séville également sur Julian Draxler (Estadio Deportivo)

Julian Draxler voit son nom associé à un possible départ du PSG cet hiver, même si lui se sent bien à Paris et aimerait y rester et même prolonger son contrat. Déjà cité comme cible du Hertha Berlin, le numéro 23 parisien serait également dans le viseur du FC Séville. En effet, selon les informations d’Estadio Deportivo, des discussions auraient été entamées pour parler d’un possible prêt avec option d’achat de l’international allemand. Le média ibérique indique également que les bonnes relations entre les deux clubs pourraient aider dans ce dossier, même s’il s’annonce compliqué. Estadio Deportivo conclut en expliquant que Draxler avait déjà été approché par le club sévillan il y a quelques mois.