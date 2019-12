Le Mans / PSG : les compositions officielles

Turn-over oblige, les choix de Thomas Tuchel pour ce huitième de finale de Coupe de la Ligue Le Mans / PSG était attendus. Ils sont désormais connus. A priori Paris évoluera en 4-4-2 avec Sarabia et Di Maria sur les ailes, autour de Kouassi et Verratti. Choupo-Moting et Mbappé sont en attaque.

LE MANS FC – PARIS SAINT-GERMAIN

Saison 2019/2020 – 1/8 de finale de la Coupe de la Ligue – Mercredi 18 décembre 2019 à 21h05 à la MMArena – Arbitre : Ben el Hadj – Diffuseurs : Canal Plus Sport et France 3.

LMFC : Patron – Vardin, Dasquet, Lemonnier (c), Duponchelle – Hafidi, Boé Kane, Fofana – Maziz – Créhin, Diarra. Entraîneur : Déziré. Remplaçants : Camara, Ebosse, Vincent, Confais, Manzala, Julienne, Moussiti-Oko.

PSG : Rico – Dagba, Marquinhos (c), Kehrer, Kurzawa – Sarabia, Verratti, Kouassi, Di Maria – Mbappé, Choupo-Moting. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants parmi : Bulka, Bakker, Meunier, Herrera, Paredes, Aouchiche, Icardi.