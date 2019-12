Le Mans / PSG : les notes des Parisiens

Malgré une ribambelle de défections le PSG a fait le travail (1-4) à la MMArena du Mans contre une vaillante équipe de Ligue 2. Toujours en 4-4-2, Paris a rapidement contrôlé la rencontre et a marqué par Pablo Sarabia d’une remarquable reprise sur un centre d’Angel Di Maria. Un but qui a placé sur de bons rails l’équipe de Thomas Tuchel. Juste avant la pause, deux inspirations de Marco Verratti ont permis à Kylian Mbappé et Eric Choupo-Moting de sceller le sort du match. Si la victoire n’offre aucune contestation, l’apport des latéraux aura été limité. C’est avant tout la qualité technique de Marco Verratti et des attaquants qui aura fait la différence, malgré un terrain un peu difficile. Mais on n’attendait qu’une chose ce soir, une qualification nette. Mission accomplie. Place à l’AS Saint-Etienne le 7 ou 8 janvier 2020 au Parc des Princes, en quart de finale.

Les notes des joueurs du PSG selon Canal Supporters

Rico 5

Dagba 5

Marquinhos 6

Kehrer 4.5

Kurzawa 4

Sarabia 6,5

Verratti 6

Kouassi 6

Di Maria 6,5

Mbappé 7

Choupo-Moting 6

