Le Mans / PSG : le groupe et l’équipe possible ce soir

Même si le PSG entend bien aller en quart de finale de la dernière Coupe de la Ligue, Thomas Tuchel va faire tourner largement son effectif ce soir dans la Sarthe, contre Le Mans FC. Pour rappel, ce sera sans Edinson Cavani ni Presnel Kimpembe, blessés, sans Julian Draxler suspendu, sans Gana Gueye, encore trop juste et sans Abdou Diallo grippé. A cette liste on peut ajouter des éléments ménagés : Juan Bernat, Keylor Navas, Neymar Jr, et Thiago Silva.

Ce sera possiblement avec Sergio Rico, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche, Marco Verratti, Pablo Sarabia, Eric-Maxim Choupo-Moting. Bref, on peut s’attendre à un grand chamboulement dans le onze du PSG. Reste à deviner dans quel proportion et comment…

Dans la presse, on trouvait ce matin du 4-4-2. Avec un consensus sur la défense avec Colin Dagba, Marquinhos, Thilo Kehrer et Layvin Kurzawa. Au milieu de terrain, L’Equipe opte pour une association Kouassi-Verratti dans l’axe, avec Eric-Maxim Choupo-Moting et Pablo Sarabia sur les côtés. Étonnement, Adil Aouchiche est placé en attaque avec Kylian Mbappé. Le Parisien misait sur une rotation d’équipe plus limitée avec le maintien de Marquinhos, Leo Paredes, Angel Di Maria, Neymar, Mauro Icardi et Kylian Mbappé dans le onze de départ. Le 10 brésilien ne sera pas du voyage.

Les compositions dans L’Equipe et Le Parisien

Avec le nombre de joueurs qui s’attendent à être sur l’aire de jeu ce soir, on peut cependant penser à un 4-3-3 permettant d’associer Verratti, Kouassi et Aouchiche. Cela en soutien d’une attaque avec Sarabia, Choupo-Moting et pourquoi pas Mbappé au coup d’envoi. On signalera le retour de blessure d’Ander Herrera sans que cela n’augure une titularisation.

Le groupe du PSG : Rico, Bulka, Franchi, Bakker, Meunier, Dagba, Marquinhos, Kehrer, Kurzawa, Verratti, Kouassi, Aouchiche, Herrera, Paredes, Sarabia, Mbappé, Choupo-Moting, Di Maria, Icardi.

LE MANS FC – PARIS SAINT-GERMAIN

Saison 2019/2020 – 1/8 de finale de la Coupe de la Ligue – Mercredi 18 décembre 2019 à 21h05 à la MMArena – Arbitre : Ben el Hadj – Diffuseurs : Canal Plus Sport et France 3.

LMFC : Patron – Vardin, Dasquet, Lemonnier (c), Ebosse – Confais, Boé Kane, Fofana – Maziz – Créhin, Diarra. Entraîneur : Déziré. Remplaçants (parmi) : Camara, Duponchelle, Vincent, Boissier, Hafidi, Manzala, Julienne, Moussiti-Oko.

PSG : Rico – Dagba, Marquinhos (c), Kehrer, Kurzawa – Verratti, Kouassi, Aouchiche – Sarabia, Mbappé, Choupo-Moting. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants parmi : Bulka (ou Franchi), Bakker, Meunier, Herrera, Paredes, Di Maria, Icardi.