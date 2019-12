Le message touchant du père de Neymar sur son année 2019

L’année 2019 de Neymar a très certainement été la pire de sa carrière. Éloigné des terrains pendant plusieurs mois à cause de deux graves blessures, il a également connu des soucis extra-sportifs en plus de son été agité avec les rumeurs autour de son avenir, lui qui souhaitait retourner au FC Barcelone durant le mercato estival. Sur son compte Instagram, Neymar SR a envoyé un beau message à son fils sur son année 2019 difficile.

“Fils, aujourd’hui tu rentres une fois de plus sur le terrain avec le PSG. Le dernier match de 2019, une année avec tant d’obstacles pour toi. Avec ton talent sur le terrain et ta sincérité en dehors de celui-ci, tu as réussi à surmonter tout cela. Moi, ta mère, ta sœur, ton fils, ta famille et tes amis, nous sommes très heureux de voir la force que tu possèdes pour tout surmonter. On t’aime. Que ce sourire et cette joie soient multipliés en 2020. Bonne chance fils et bonne chance le PSG, que Dieu vous bénisse.”