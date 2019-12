Le Mundo Deportivo remet une pièce avec un “Neymar 2020”

Cela faisait longtemps, et ça ne manquait à personne ici… le Mundo Deportivo reparle de Neymar Jr. Avec pour horizon le mercato estival 2020 qui sera planifié à compter de janvier à Barcelone. Et si le numéro 10 brésilien du PSG reste en forme il sera une priorité du Barça, assure le journal catalan. D’autant plus que Neymar pourra faire valoir un des règlements de la FIFA pour avoir un prix de marché qui lui permettrait de partir : 180M€. En effet, deux conditions seront réunies pour avoir l’équivalent d’une clause libératoire : le joueur aura passé trois années au PSG où il a signé son contrat avant ses 28 ans. le Mundo Deportivo affirme enfin que Neymar souhaite toujours reporter le maillot du Barça, de quoi accepter… une baisse de salaire à 24M€/an. Ce qui reste à prouver. En revanche, ce qui est certain c’est que la presse catalane nous promet une nouvelle année pleine d’articles sur Neymar.