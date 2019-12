Le Parisien explique que Mbappé a été au Qatar pour une simple récupération

Auteur d’au moins une réalisation sur ses sept derniers matches, on peut dire que Kylian Mbappé a conclu son année 2019 en boulet de canon. Sur l’année civile, le tricolore cumule ainsi 41 buts, second total le plus important pour un joueur parisien après Edinson Cavani en 2017 avec 50. Et ce dimanche, on apprenait que le numéro 7 francilien se rendait du côté du Qatar. Une nouvelle qui a, bien entendu, excité quelque peu les foules.

Qui dit Qatar, dit QSI et donc l’émir, propriétaire du club de la capitale. Des rumeurs quant à la conclusion d’une possible prolongation avaient ainsi fleuri un peu partout sur la toile. Néanmoins, c’est la rumeur la moins reluisante qui est finalement la bonne puisque Le Parisiennous explique que Kylian Mbappé s’est rendu au Qatar afin de régler quelques petits pépins physiques qu’il traine depuis un petit moment déjà. Il a ainsi passé une journée au sein des installations de l’hôpital Aspetar ce dimanche, afin de suivre un protocole de récupération, avant de rentrer en terre parisienne ce mardi.

Si Le Parisien explique toujours qu’une prolongation reste dans les tuyaux, le quotidien affirme cependant que Kylian Mbappé n’a pas profité de son séjour à Doha pour rencontrer l’émir. Le Parisien parle d’une proposition XXL qui lui aurait été soumise tout en confirmant que Leonardo restera, sans nul doute, la clé de voûte dans ce dossier.Mbappé a donc simplement fait de la récupération. Le principal intéressé a notamment déclaré pour le site de l’hôpital : “Les infrastructures d’Aspetar sont parfaites pour travailler et récupérer. Tout y est optimisé pour les sportifs. Plusieurs coéquipiers m’ont recommandé de venir pour récupérer. Je suis content d’être là.”