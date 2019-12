Le président de Santos dithyrambique envers Neymar

Neymar a réalisé ses premiers faits d’armes à Santos, le club qui lui a permis d’éblouir le monde du football pour ensuite rejoindre l’Europe et le FC Barcelone. Un passage dans le club brésilien qui a marqué les esprits du président de Santos, José Carlos Peres, qui a tressé les louanges du numéro 10 parisien avant d’expliquer rêver de le revoir un jour porté le maillot du Santos FC.

“Je suis un grand fan de Neymar et de tout ce qu’il a fait pour les Peixe. Nous rêvons tous de le revoir à Santos. C’est l’un de nos meilleurs bijoux après O Rei Pele. Je suis sûr que Neymar sera le meilleur joueur du monde. Neymar est notre création et, tant que je serai aux commandes de ce club, la porte lui sera toujours ouverte, même pour un simple café“, explique José Carlos Peres dans des propos relayés par AS.