Le PSG dans le top 30 des meilleures équipes de l’histoire de la C1

Malgré sa jeune histoire, le Paris Saint-Germain devient d’année en année le club le plus influent du championnat de France, et gagne en notoriété en Europe.

Alors que le club de la capitale est actuellement 7e au classement UEFA, et 3e sur la saison 2019/2020, l’organisme a publié ce midi le classement des meilleures équipes dans l’histoire de la C1.

Les Rouge & Bleu sont à la 29e place de celui-ci, avec 13 participations pour 110 matches joués et un total de 60 victoires, 22 matches nuls et 28 défaites. Les Parisiens ont inscrit 222 buts et n’en ont encaissé que 126, ce qui leur font un total de 142 points.

Ce classement est mené par le Real Madrid, suivi par le Bayern Munich et le FC Barcelone. Le premier club français est l’Olympique Lyonnais (21e) qui compte 163 points, soit 21 de plus que le PSG, mais les Lyonnais ont participé à 18 reprises à la Ligue des Champions.

À noter que l’AS Monaco se trouve à la 35e place et que l’OM est lui 39e.

Le classement complet : https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/EuroExperience/competitions/Publications/02/28/56/90/2285690_DOWNLOAD.pdf