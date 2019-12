Le PSG, deuxième club le plus titré de la décennie dans les cinq grands championnats

La décennie des années 2010 va s’achever dans quelques jours, et il est bon de faire le bilan de ces dix ans passé. Pour le PSG, cette décennie a été l’une des plus prolifiques en termes de titres de son histoire. Avec le rachat du club par QSI en 2011, le PSG est devenu très rapidement le premier club de France et un concurrent sérieux en Europe. Comme le rapporte BeIN Sports sur son compte twitter, le club de la capitale est la deuxième équipe à avoir remporté le plus de trophées entre 2010 et 2019 dans les cinq grands championnats, avec 23 trophées. Dans le détail, 6 titres de Champion de France (2013, 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019), 5 Coupes de France (2010, 2015, 2016, 2017, 2018), 5 Coupes de la Ligue (2014,2015, 2016, 2017, 2018) et 7 Trophées des Champions (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019). Il est juste devancé par le FC Barcelone, qui a soulevé 24 trophées. Le podium est complété par le Bayern Munich et ses 21 titres.

Le Top 6 des clubs les plus titrés entre 2010 et 2019 dans les 5 grands championnats.

1- FC Barcelone (24 titres)

2- PSG (23 titres)

3- Bayern Munich (21)

4- Real Madrid (17)

5- Juventus Turin (16)

6- Manchester City (13)