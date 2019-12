Le PSG septième club de sport sur les réseaux sociaux, devant Liverpool

Les trois réseaux sociaux majeurs en occident (Twitter, Facebook et Instagram) pris en considération, le PSG est le 7e club de sport le plus populaire sur la planète. Le journal espagnol AS a fait les comptes avec Sportingintelligence pour proposer un classement mondial (chiffres relevés en novembre 2019) qui sacre les deux ogres espagnols : le Real Madrid (223 millions de fans) et le FC Barcelone (213 millions). Sur le podium, mais loin, on trouve Manchester United avec 126 millions de suiveurs sur ces réseaux sociaux. Suivent Chelsea, la Juventus, le Bayern, et le PSG. Avec 71 millions de followers, Paris devance Liverpool (69M), club mythique actuel champion d’Europe. On signalera que le premier club hors football est onzième, il s’agit des Lakers (NBA).

En ce dimanche 29 décembre 2019, le PSG compte 7.5 millions d’abonnés sur Twitter, 39.3 millions de fans sur Facebook, et 26.5 millions de followers sur Instagram. Soit un total désormais de 73.7 millions. En France, l’Olympique de Marseille qui aime se revendiquer premier dans le pays affiche 3.3M sur Twitter, 5.4M sur Facebook et 1.3M sur Instagram. Soit un total de 10 millions de suiveurs. Sept fois moins que le PSG ! Les chiffres sont implacables. Le Paris Saint-Germain est dans une autre dimension.