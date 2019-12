Lefort : “Il faut y aller avec beaucoup d’enthousiasme, on ne joue pas le PSG tous les jours”

Eh oui, on y est déjà : ce soir, le PSG disputera son tout dernier match de l’année 2019 face à Amiens à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. On imagine que les hommes de Thomas Tuchel auront à cœur de réaliser une prestation de qualité pour conclure au mieux une année civile qui a été, dans l’ensemble, une nouvelle déception pour les supporters rouge et bleu.

Et avant cette partie (coup d’envoi à 20h45) au Parc des Princes, c’est Jordan Lefort, défenseur de l’actuel 17e du championnat, qui a été invité à s’exprimer sur cette partie par le site Le Onze Amiénois. Lefort s’attend, bien évidemment, à un match particulièrement difficile. Il veut cependant prendre le plus de plaisir possible en venant défier des joueurs de la trempe de Neymar, Mbappé ou encore Thiago Silva. ” On ne se fait pas de fausses idées, même si on sait que si l’on reste soudé et que l’on fait un bon match, on aura peut-être une chance de prendre peut-être un point. Je ne dis pas qu’on a perdu d’avance, loin de là, mais ce sera très compliqué. (…) Il faut y aller avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme. Jouer des matches comme ça, ce n’est pas tous les jours. Il y a quelques années, je ne pensais pas jouer contre le PSG et c’est pour ça que je donne le maximum à chaque fois que je suis sur le terrain aujourd’hui. “