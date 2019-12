Les chiffres avant PSG / Amiens

Le Paris Saint-Germain reçoit, dans son antre du Parc des Princes, l’Amiens SC ce samedi soir (20h45, Canal+ Sport) à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Une rencontre qui sera donc la dernière de l’année civile, la trêve hivernale reprenant ainsi ses droits. Et avant cette partie entre le premier et le 17e du championnat, le PSG, via son site officiel, a partagé quelques chiffres de l’historique entre ces deux écuries.

C’est donc seulement la sixième fois que le PSG croise la route d’Amiens. Le bilan étant très largement favorables auxRouge et bleu avec cinq victoires et un match nul. Dans son antre du Parc des Princes, le club de la capitale compte deux succès en autant de parties, et aucun but concédé face aux Picards. De plus, Paris n’a plus perdu son dernier match de l’année depuis 2010, c’était face à l’AS Nancy Lorraine (0-2).

Le PSG n’a plus encaissé le moindre but depuis désormais six matches au Parc des Princes, ce qui représente la troisième meilleure série du club. Pour ce qui est du point de vue individuel, Kylian Mbappé pourrait, en inscrivant un but ce soir, prolonger sa série de six matches consécutifs avec au moins une réalisation. Il en serait donc à sept, le record étant détenu par Carlos Bianchi avec huit but en autant de parties en 1978-1979.