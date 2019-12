Les fins de contrat les plus attractives du marché

A compter de mercredi, le 1er janvier 2020, les joueurs de football en fin de contrat en juin prochain vont pouvoir négocier et s’engager pour la saison à venir dans un nouveau club. Au PSG, les fins de contrats professionnels concernent Thiago Silva (35 ans), Edinson Cavani (32 ans), Thomas Meunier (28 ans), Eric Maxim Choupo-Moting (30 ans) et Layvin Kurzawa (27 ans). Mais aussi Mauro Icardi et Sergio Rico, prêtés par l’Inter et Séville. Bref, cela annonce du travail pour la direction sportive du PSG.

Mais globalement, sur le marché, quelles opportunités peuvent se présenter ? Des joueurs connus arrivent en fin de contrat. On trouve ainsi actuellement dans cette situation : Christian Eriksen (27 ans, Tottenham), Willian (31 ans, Chelsea), Dries Mertens (32 ans, Naples), Blaise Matuidi (32 ans, Juventus), Nemanja Matic (31 ans, Manchester United), Jan Vertonghen (32 ans, Tottenham), Eric Bailly (25 ans, Manchester United), Ryan Fraser (25 ans, Bournemouth), Mario Götze (27 ans, Borussia), José Callejon (32 ans, Naples), Charles Aránguiz (30 ans, Bayer), Nacho (29 ans, Real Madrid), ou encore Luka Modric (34 ans, Real Madrid). L’été dernier, le PSG a recruté Ander Herrera dans cette situation de fin de contrat (à Manchester United), et a vu filer Adrien Rabiot sans indemnité de transfert. Quel sera le prochain scénario estival ?