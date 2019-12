Les jeunes parisiens s’inclinent face à Liverpool en International Premier League Cup

Ce vendredi après-midi, les U23 du PSG jouaient leur dernier match de phase de poules de l’International Premier League Cup face à Liverpool. Les titis du PSG, en tête de son groupe avant ce match, pouvaient se qualifier pour la suite de la compétition en cas de succès en Angleterre. Mais le match part mal, Liverpool ouvrant le score dès la 9e minute. Mais Fressange va réussir à égaliser avant la mi-temps (1-1, 40e), comme le rapporte le site spécialisé sur les jeunes équipes du PSG, les titis du PSG. Le club de la capitale va même prendre l’avantage par l’intermédiaire de Loïc Mbe Soh (1-2, 58e). Mais en toute fin de match, les Reds vont réussir à renverser complètement la situation en marquant deux buts en deux minutes (89e et 90e), s’offrant finalement la victoire (3-2) et un espoir que qualification, eux qui entraient en lice ce vendredi. Proche de la qualification, le PSG devra attendre les derniers matches de la phase de poules (8 et 29 janvier) pour savoir s’il poursuit l’aventure dans cette compétition.

Le XI du PSG : Innocent – Pembélé, Mbe Soh (c), Sissako, Bakker – Bernadou (Oufella 90′), Kapo, Ruiz-Atil (Nagera 90′) – Makutungu (Touati 84′), Kalimuendo, Fressange.