Les Mucistes veulent juste voir leur équipe marquer contre le PSG

Dix-huitième de la Ligue 2, Le Mans FC fait de son maintien la priorité, et de la réception ce soir du PSG un cadeau. Le dernier représentant de la L2 en Coupe de la Ligue pense beaucoup à Paris, mais plutôt au Paris FC (19e), un concurrent direct qu’il affrontera samedi à Charléty. Donc ce soir, à la MMArena, c’est du bonus, et le but recherché par les Mucistes (les fans du club manceau) c’est de marquer et de perdre avec les honneurs. Voici quelques posts en provenance d’un forum de supporters sarthois.

“Peu importe le résultat, surtout ne pas se blesser ou s’épuiser vu le peu d’effectif au niveau dans les secteurs clés. Un match bonus de gala avec des paillettes rien de plus. Notre objectif de la saison c’est de se maintenir en Ligue 2, donc le match qu’il va FALLOIR GAGNER c’est celui de samedi prochain.“

” Moi je n’espère que deux choses, peut importe ce qui sera aligné des deux côtés : 1-Que le PSG nous laisse sa part de recette (ce serait gonflé de leur part sinon…). 2-Qu’on encaisse un score à moins de deux chiffres, histoire de ne pas être complètement ridicules…”

“Match à prendre à la légère face à l’ogre parisien qui même avec Rico , Kurzawa, Dagba, Kouassi, Choupo-Moting et j’en passe, va nous montrer ce qu’est le niveau Ligue des champions : autant faire l’impasse sur ce match.”

“Allez, imitons la chèvre de monsieur Seguin : faisons durer le combat avec le loup (PSG) le plus longtemps possible avant de se faire dévorer!!!!”

“Ce que je voudrais, c’est que Le Mans mette au moins un but au PSG. Si nous avions cette chance, car il en faudra, je pense que le PSG, voyant que cela tourne au vinaigre, mettra MBappé, Icardi et là Le Mans ne pourra rien faire.”