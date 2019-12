Les quatorze joueurs majeurs du PSG cette saison

Si trente joueurs ont eu du temps de jeu lors de la première partie de saison du PSG, une frontière semble se crée avec le cap des 1000 minutes disputées en match. En effet, quatorze éléments ont surtout été utilisés par Thomas Tuchel. Il y a bel et bien un noyau dur dans l’effectif du PSG, comme chaque saison. Le 15e homme se nomme Leandro Paredes avec 844 minutes de jeu à cet instant.

On trouve dans ce noyau dur cinq ou six défenseurs : Thiago Silva, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Thomas Meunier et le polyvalent Marquinhos qu’on pourrait citer comme milieu de terrain. Comme joueurs d’entre-jeu, on ne compte que Gana Gueye et Marco Verratti. Le reste, outre Keylor Navas, a un profil offensif : Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, et Neymar Jr.

Hors de ce noyau dur, on trouve toute une série de vedettes touchées par des blessures qui auraient dû jouer bien plus : Edinson Cavani, Julian Draxler, Ander Herrera et Thilo Kehrer. Au rayon flop, on trouve inévitablement Layvin Kurzawa. Comme joueur d’appoint, il y a Eric-Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico, et des jeunes comme Colin Dagba, Tanguy Kouassi Adil Aouchiche voire Loic Mbe Soh. Tel est le panorama (équilibré) au PSG à mi-parcours et avant le mercato hivernal, il comporte 25-26 joueurs.

Les temps de jeu et taux de victoire au PSG

Thiago Silva : 1746 minutes (22 matches joués) > 91%

Marco Verratti : 1536 (20) > 90%

Mauro Icardi : 1158 (18) > 89%

Idrissa Gueye : 1239 (15) > 87%

Pablo Sarabia : 1296 (21) > 86%

Kylian Mbappé : 1305 (19) > 84%

Abou Diallo : 1327 (19) > 84%

Angel Di Maria : 1855 (24) > 83%

Keylor Navas : 1620 (18) > 83%

Marquinhos : 1824 (23) > 83%

Neymar Jr : 1005 (12) > 83%

Juan Bernat : 1701 (21) > 81%

Thomas Meunier : 1231 (16) > 81%

Presnel Kimpembe : 1046 (14) > 79%

Les joueurs classés ci-dessus ont joué au moins 1000 minutes cette saison sous le maillot du PSG.