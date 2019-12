Les statistiques du PSG en Ligue 1 en 2019

En cette fin d’année 2019, la LFP s’est intéressée aux meilleures performances collectives sur l’année écoulée par les clubs de Ligue 1. Et sans surprise, c’est le PSG qui domine les différents classements. Sur l’année 2019, le PSG a récolté 89 points en Ligue 1, soit la meilleure performance loin devant Lille et Marseille (72 points). Le club de la capitale est également l’équipe qui a récolté le plus de points à domicile (50), juste devant Lille (48) et Nice (43). Le PSG est également le roi à l’extérieur avec 39 points, devant Lyon (35) et Saint-Étienne (30).

Le PSG est également le club qui a gagné le plus de matches de championnat en 2019, avec 29 victoires. Il devance Lille (21) et l’OM (21). Les Rouge & Bleu sont également leader en termes de victoires à domicile (16) juste devant le LOSC (15) et à l’extérieur (13).