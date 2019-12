Les temps de jeu des joueurs du PSG à la mi-saison

Si le PSG a connu son lot de défections depuis le mois d’août, il est parvenu à afficher comptablement des temps de passage remarquables dans toutes les compétitions. En Ligue 1, trois accrocs (Rennes, Reims, Dijon) mais que des victoires par ailleurs (45 points). En Ligue des champions, 16 points sur 18 possibles. En Coupe de la Ligue, un tour joué, un tour remporté au Mans. Les résultats sont donc satisfaisants. Et puis le mois de décembre a été synonyme de montée en puissance avec enfin l’association sur le terrain de Kylian Mbappé et Neymar Jr. Bref, à Paris on est serein, mais on attend la suite…

Mais qui ont été les principaux acteurs en termes de temps de jeu lors de cette première partie de saison 2019/2020 ? Evidemment l’indispensable et inévitable Angel Di Maria qui reste en tête avec 1855 minutes. Le Fideo affiche également 10 buts et 11 passes décisives. Suivent les tauliers du PSG Marquinhos, Thiago Silva et Juan Bernat, tous à plus de 1700 minutes. La plupart des recrues ont trouvé leurs place. Keylor Navas s’est installé (1620 minutes). Pablo Sarabia a profité des absences du début de saison en attaque pour disputer 1296 minutes. Gana Gueye a joué 1239 minutes, Abdou Diallo a lui disputé 1327 minutes. Arrivé à Paris avec un déficit physique, Mauro Icardi a parfaitement exploité ses 1158 minutes sur le terrain avec 14 buts. En revanche, Ander Herrera, gêné par plusieurs blessures, n’aura joué que 614 minutes. Pour le milieu de terrain espagnol, 2020 doit être l’année de ses véritables débuts au PSG.

La fin d’année 2019 aura permis à Kylian Mbappé et Neymar Jr d’engranger (brillamment) du temps de jeu. De quoi permettre au champion du monde de se positionner en 8e position (1305 minutes) du groupe. Cette saison, KMB a déjà marqué 18 fois, et délivré 8 passes décisives. Neymar, en 12 matches seulement, a trouvé les filets 9 fois et fait la dernière passe 6 fois.

Rayon déceptions, on ne trouve plus vraiment Leandro Paredes qui a connu un mois de décembre béni. Les internationaux allemands Julian Draxler (457) et Thilo Kehrer (316) ont connu des débuts de saison chaotiques, touchés au pied. Layvin Kurzawa, qui a perdu son football, aura joué 677 minutes bien qu’étant apte. Enfin, que dire d’Edinson Cavani pour qui 2019 aura été très compliqué, entre enchaînement de blessures et concurrence nouvelle depuis septembre. Le Matador affiche cette saison avec le PSG 460 minutes de jeu.

Les temps de jeu des joueurs du PSG