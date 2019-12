Linas-Montlhéry a déjà repris l’entraînement en perspective du match contre le PSG

Le 5 janvier prochain (20h55), ce sera la toute première rencontre du PSG pour l’année 2020, avec le déplacement sur la pelouse de Bondoufle pour y affronter Linas-Montlhéry dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France. Alors que les Parisiens sont en vacances, les joueurs du club de Régional 1 (6e division) sont eux déjà de retour à l’entraînement. Une chose importante pour cette équipe amateur, comme l’explique son président, Mickaël Bertansetti.

“Nous sommes en plein travail, on n’a pas vraiment coupé cette année. C’est la première fois depuis que je suis dans le milieu du football. C’est un peu notre Boxing Day à nous. On a repris et on est sur le pont“, commente le président de Linas-Monttlhéry pour RMC Sport. “C’est tout neuf pour nous, un peu comme l’opposition avec le PSG lors du 32e de finale. On découvre un peu les joies de s’entraîner entre deux fêtes.”