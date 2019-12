L’OL a tenté de se faire prêter Draxler, refus du PSG (RMC Sport)

Le match face au Stade Rennais a laissé des traces à l’Olympique Lyonnais. Défait sur sa pelouse (1-0), le club rodhanien a surtout perdu Memphis Depay (25 ans) et Jeff Reine-Adélaïde (21 ans) sur blessure, tous deux victimes d’une rupture des ligaments croisés. Un coup dur qui oblige l’OL à s’activer sur le mercato qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain.

Selon les informations de RMC Sports, les Gones ont contacté le Paris Saint-Germain pour se faire prêter Julian Draxler (26 ans). Pas forcément un titulaire indiscutable dans la capitale, le milieu offensif est tout de même régulièrement aligné par Thomas Tuchel depuis son retour de blessure (8 matches toutes compétitions confondues).

Leonardo, le directeur sportif parisien, a décliné la proposition des dirigeants lyonnais et estime que s’il devait se séparer de l’international allemand ce serait dans le cadre d’un transfert sec (environ 20 millions d’euros). Draxler, quant à lui, se sent bien au PSG et espère même prolonger l’aventure alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2021.