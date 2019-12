L’opération Mbappé au Real est lancée (AS)

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de s’offrir Kylian Mbappé. Le club madrilène, qui n’était pas passé à l’action l’été dernier, va cette fois-ci tenter sa chance lors de l’été 2020 indique AS. Le quotidien espagnol explique que l’opération Mbappé a été lancée depuis quelques semaines, avec les déclarations de Zinedine Zidane, ou des joueurs de l’effectif madrilène, qui déclaraient leurs flammes à l’attaquant (21 ans) en expliquant également qu’il n’y avait pas mieux que de jouer au Real Madrid. AS explique également que même si Mbappé négocie avec le PSG pour une éventuelle prolongation (sous contrat jusqu’en juin 2022), le Real Madrid va essayer de rafler la mise et mettre fin aux discussions entre le PSG et son joueur. Mais ce dossier s’annonce compliqué rappelle AS, le montant du transfert pourrait atteindre les 300 millions d’euros, une somme qui pourrait ne pas convaincre le club de la capitale française, qui ne souhaite pas se séparer de son numéro 7.