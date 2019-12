Marquinhos : “C’était important de finir l’année comme ça”

Une nouvelle fois titulaire ce soir, Marquinhos a livré une bonne performance lors de la victoire contre Amiens (4-1). Le numéro 5 parisien a tenu à rendre hommage à ses coéquipiers.

“Belle victoire, belle performance, beaucoup de buts. C’était important de finir l’année comme ça. Maintenant on a du temps pour se reposer. Il faut continuer comme ça. On a fait une très bonne première partie de saison. En Champions League on a fini premiers du groupe et en Ligue 1 on est premiers avec de bonnes performances. Dernièrement, nous sommes montés en puissance“, indique Marquinhos en zone mixte dans des propos relayés par Goal.

Après Thiago Silva et Marco Verratti, Marquinhos assure ce soir à son tour que le PSG de cette saison est la meilleure équipe dans laquelle il a joué. Son vœux pour la nouvelle année ? “Facile. Gagner la Ligue des Champions avec Paris. C’est possible.” Rendez-vous en 2020. — Julien Maynard (@JulienMaynard) December 21, 2019