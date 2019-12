Matuidi : “Après la Remontada ? Je n’avais plus envie de jouer au foot…”

Deux ans après son départ du Paris Saint-Germain vers la Juventus, Blaise Matuidi est devenu un pion essentiel du milieu de terrain turinois. L’international français, qui a passé six ans dans la capitale française, a tout vécu avec le PSG, les joies comme les défaites.

Dans un entretien accordé à RMC Sport 1 dans l’émission Comme Jamais, diffusée le 19 décembre prochain (21h), l’ancien stéphanois est revenu sur la funeste nuit du 8 mars 2017 et l’humiliante défaite face au FC Barcelone en Ligue des Champions (6-1).

“La Remontada ? Ça a été dur… Ça a été dur à ce moment-là parce que je me dis que ce n’est pas possible, et que je n’ai plus envie de jouer au foot ! Je me suis dit ça dans le vestiaire ! J’avais honte… J’avois honte de moi… Mais c’est comme ça, c’est le football… Mais il y a eu des super moments à Paris. Je garde en tête les bons moments et il y en a eu des magnifiques ! Je sais que les supporters et les gens qui aiment le club ont un bon souvenir de moi.”