Maupay : “Un duo Mbappé-Maupay aux JO, ça aurait de la gueule”

Kylian Mbappé rêve de jouer les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, même s’il a expliqué qu’il ne s’opposera pas à la décision du PSG. Dans une interview accordée au Parisien, Neal Maupay, qui réalise un très bon début de saison en Premier League avec Brighton (7 buts, meilleur buteur français du championnat anglais) a évoqué sa possible présence au JO, avec le numéro 10 parisien. “Les JO ? Je ne me suis jamais posé la question. Mais si on m’appelle, je suis partant bien sûr. Et un duo Mbappé-Maupay aux JO, ça aurait de la gueule…”