En week-end au Qatar, Mbappé en profite pour faire une journée de récupération à Aspetar

Lors du dernier match de l’année 2019, Kylian Mbappé a marqué deux buts contre Amiens (4-1). Une nouvelle belle performance avant de partir en vacances une dizaine de jours. Hier, sur son compte twitter, il a avait posté une photo de lui avec un drapeau du Qatar et un avion. Ce lundi soir, le PSG, sur son compte twitter, a expliqué que l’attaquant avait profité de son week-end de libre au Qatar pour se rendre à la clinique du sport Aspetar afin d’effectuer une journée de récupération. Pour rappel, Mbappé s’était blessé à la cuisse et avait été absent plus d’un mois en début de saison.

🇶🇦 @KMbappe profite de son weekend de repos à Doha pour une journée de récupération à @Aspetar pic.twitter.com/IHkDiJIcV3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 23, 2019