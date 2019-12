Mbappé et Di Maria sont les joueurs les plus décisifs de 2019 en Ligue 1

Auteurs d’une année 2019 impressionnante, Kylian Mbappé et Ángel Di María se sont montrés décisifs à de nombreuses reprises avec le PSG lors de cette année civile. En effet comme indique la LFP sur son site internet, les deux Parisiens sont les joueurs les plus décisifs de 2019 en Ligue 1 et ils détrônent ainsi les deux Marseillais, Florian Thauvin et Dimitri Payet.

L’attaquant de 21 ans est impliqué dans 38 buts en 2019. Il a marqué à 31 reprises – un record pour un joueur français depuis 1969 – et délivré 7 passes décisives. De son côté, Ángel Di María est le deuxième joueur le plus décisif. L’international argentin est impliqué dans 28 buts du PSG en 2019 avec 15 réalisations et 13 passes décisives. Les deux Parisiens devancent le Lyonnais, Moussa Dembélé, impliqué dans 23 buts de l’OL (21 buts et 2 passes décisives).