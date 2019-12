Mbappé : “Je ne marcherai pas sur les plates-bandes de Neymar”

Qui peut arrêter Kylian Mbappé ? À seulement 21 ans, l’international enchaîne les records de précocité et semble s’imposer de match en match comme l’un des meilleurs attaquants du monde.

Le Bondynois, qui vient tout juste d’être élu joueur français de l’année 2019 par France Football, a accordé une interview à l’hebdomadaire.

Interrogé sur un changement de sa personnalité, le numéro 7 parisien revient sur les différentes critiques à son encontre et dément ces propos :

“Les gens pensent que Kylian a changé. Mais c’est faux. Il joue pour être décisif et important pour son équipe. Sauf qu’à dix-sept ou dix-huit ans, tu oses un peu moins aller au bout de tes actions car tu n’as encore rien montré, tu n’as pas encore la légitimité pour t’affranchir de tout ça”.

Réputé aussi pour être obnubilé pour seulement marquer des buts, l’attaquant Rouge & Bleu considère que ce sont “les enfants qui ne retiennent que ça” mais “les plus grands, ceux qui s’y connaissent un peu plus, ne s’arrêtent pas qu’aux stats”.

Mbappé a aussi évoqué sa relation avec Neymar Jr, et l’évolution de son statut. Le Français explique qu’à son arrivée, le Brésilien était “la superstar” et lui était là pour “un peu épauler”.

Mais après son sacre au Mondial, de nombreux médias ont polémiqué sur une soit disante rivalité entre les deux joueurs. Face à toutes ces rumeurs, il explique avoir voulu tout de suite tout désamorcer.

“J’ai été bouleversé d’entendre tout ça. Quand je suis revenu au Camp des Loges en août 2018, la première chose que j’ai faite c’est d’aller attraper “Ney” pour lui dire : ‘Tu as peut-être raté ta Coupe du monde… Et tant mieux pour nous. Mais, ici, t’inquiète pas, je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Je vais « jouer » le Ballon d’Or France Foot cette année car tu n’es pas dans la course, mais je t’assure que je ne veux pas prendre ta place, tu peux la garder. Je suis toujours là pour t’aider.'”

Enfin l’attaquant Rouge & Bleu reste flou sur sa participation aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2020, mais une chose est sûre, il ne veut pas partir au clash avec son club.

«Je ne maîtrise pas tout. Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j’y aille, je n’irai pas au clash. On va bientôt en parler avec Leo (Leonardo).”