Mediapro récupère les derniers lots pour la Ligue 1 sur la période 2020-2024

Mediapro, encore inconnu en France, il y a deux ans, a raflé les meilleurs lots pour la diffusion de la Ligue 1 en France lors de la période 2020-2024. Ce vendredi, la LFP – via un communiqué – a indiqué qu’elle avait attribué à Mediapro les lots 5 et 7 de l’appel d’offres pour la Ligue 1 2020-2024, “qui n’avaient pas été attribués lors de la journée d’enchères organisée le 29 mai 2018.” En détail, il s’agit “de la diffusion en exclusivité des trois multiplex de la saison (J19, J37 et J38), des barrages de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que du Trophée des Champions” et des magazines sur la Ligue 1 du lundi au jeudi.