Ménès : “Les esprits chagrins diront qu’il faudra juger le PSG face à une adversité plus consistante”

Les montées en puissance (physiques) de Kylian Mbappé et de Neymar Jr, plus la mise en place d’un 4-4-2 par Thomas Tuchel ont boosté le PSG en ce mois de décembre, un mois à 100% de victoires. De quoi gonfler le moral des supporters parisiens qui ont vu du spectacle encore une fois hier. Pierre Ménès a également été convaincu par ce PSG là, un Paris qui a disposé brillament d’Amiens sur le score de 4-1 au Parc des Princes.

“Evidemment, Paris ne joue pas dans la même cour qu’Amiens. Mais surtout, quand Mbappé et Neymar sont dans cet état de forme, personne ne boxe dans leur catégorie en France. Encore deux buts pour Kylian, un but et une passe décisive pour le Brésilien. Neymar qui a en plus effectué un vrai travail de milieu gauche sur le plan défensif, commente le journaliste sur son blog Canal Plus. C’était un joli spectacle, jusqu’au but d’Amiens d’ailleurs et on peut s’apercevoir que dans cette formule en 4-4-2, tout le monde s’exprime : Icardi a encore marqué lui aussi et Di Maria a été bon. Alors les esprits chagrins diront qu’il faudra juger les Parisiens face à une adversité plus consistante, mais la qualité du jeu et le spectacle sont là, ce qui n’était pas le cas il y a quelques semaines. Cela fait quand même un petit moment que le PSG aligne les gros scores. Seul bémol, une énième blessure aux ischios, pour Diallo celle-ci et une petite torsion de la cheville pour Thiago Silva.”