Micoud : “Neymar capitaine du PSG, c’est une idée à creuser”

Donner le brassard du PSG à Neymar serait un acte fort pour un joueur qui marche à l’affectif et qui est le leader technique de l’équipe, c’est pourquoi Johan Micoud l’envisage. De quoi hérisser le poil de plus d’un supporter parisien même si la tendance est à l’apaisement entre la star brésilienne et les fans du PSG qui se souviennent de l’été dernier.

“Neymar capitaine du PSG, c’est une idée à creuser. Tu n’as pas forcément besoin de parler sur le terrain pour être capitaine, tu peux avoir quelqu’un qui parle peu mais qui s’exprime dans le vestiaire. Je ne pense pas que Lionel Messi crie sur le terrain, a commenté l’ancien meneur de jeu dans l’EDS. Ce serait une vraie responsabilité de lui confier le brassard pour qu’il emmène les autres avec lui. C’est une vraie idée car il le porte déjà le PSG. Dans l’interview à France Football, c’est normal qu’il ne le demande pas et qu’il dise que Thiago Silva est un bon capitaine. Mais il dit que si on lui donne, il le prendra volontiers.”