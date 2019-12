Monconduit : “Le score ne reflète pas le match, on peut mener 3-0 à la mi-temps”

Le PSG a donc délivré sa toute dernière prestation de l’année 2019, et quelle prestation ! Les Parisiens se sont ainsi nettement imposés face à l’Amiens SC à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1 (4-1). Et si les hommes de Thomas Tuchel ont été dominateurs dans tous les compartiments du jeu, cela n’est pas vraiment de l’avis de Thomas Monconduit qui estime que le score n’est pas vraiment justifié. En effet, selon les propres dires du milieu de terrain, Amiens aurait bien pu mener 3-0 à la pause, rien que ça.

“Vu du terrain, cela donne quoi les quatre fantastiques ? C’est pas mal. Après, le score ne reflète pas le match, on peut mener 3-0 à la mi-temps… Mais voilà, ils mènent 1-0 et on en prend quatre au final. Mais, les quatre fantastiques, ils sont juste trop forts. Ils accélèrent quand ils veulent. Comme on dit souvent : avec le PSG, cela ne dépend que d’eux. Hier, ils ont joué dans leur fauteuil. Ils ont accéléré quatre fois, ils ont mis quatre buts. (…) On n’est pas sur la même planète. On fait le même sport, mais on ne fait pas le même métier en réalité. Ce sont des phénomènes, que ce soit Paris, Liverpool où Manchester City, ils ne font pas le même métier que nous.”

Thomas Monconduit s’est, par la suite, exprimé sur le comportement de Neymar Jr, une nouvelle fois flamboyant sur la pelouse ce samedi soir. Et comme on le sait déjà, l’Auriverde n’est pas le dernier à provoquer l’adversaire.

“Neymar, est-ce qu’il trash talk ? Oui, un peu beaucoup… À base d’insultes, ça provoque gentiment quoi. Est-ce qu’il m’a énervé ? À vrai dire, j’ai plus l’impression que c’est moi qui l’ai énervé. Il m’a balayé à un moment donné, et après ils s’est embrouillé avec deux-trois coéquipiers à moi“, a expliqué Thomas Monconduit au micro de beIN SPRTS.