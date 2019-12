Monconduit : “On sait que Paris est un match bonus”

Ce soir à 20h45 (Canal+Sport), le PSG reçoit Amiens, dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1 et dernier match de l’année 2019. Face à des Amiénois qui ont retrouvé la victoire en Coupe de la Ligue cette semaine (succès 3-2 face à Rennes), les Parisiens auront à coeur d’offrir une beau spectacle dans un Parc des Princes dédié aux enfants. Auteur du but victorieux face aux Rennais, Thomas Monconduit s’est exprimé sur cette rencontre “bonus” face au club de la capitale, dans des propos rapportés par le11amienois.fr.

“On sait que Paris est un match bonus, il ne faut pas que ça nous affecte s’il y a défaite (…) En tout cas, ils sont en forme et j’ai l’impression qu’il y a un meilleur état d’esprit depuis leur victoire contre Galatasaray (5-0) et ils ont fait un gros match contre Saint-Etienne (4-0). De notre côté, on va essayer d’y aller en étant solide, il n’y a pas d’autre choix contre Paris, puis advienne qui pourra.”