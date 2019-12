Neymar et Di Maria dans le top 10 des plus beaux buts de la mi-saison de Ligue 1

Auteur d’une belle première partie de saison, le Paris Saint-Germain a régalé ses supporters lors des derniers matches de décembre. Les Parisiens ont également offert quelques beaux buts depuis le début de l’exercice 2019-2020 en Championnat. Dans une vidéo, la LFP a publié les 10 plus belles réalisations de cette mi-saison de Ligue 1. Deux Parisiens y figurent : Neymar Jr et Ángel Di María.

Pour son retour au Parc des Princes après un été tumultueux, le numéro 10 des Rouge et Bleu avait inscrit l’unique but de la rencontre d’un retourné acrobatique en fin de match face à Strasbourg (1-0, 5ème journée). De son côté, Angel Di María – auteur d’un doublé – avait écoeuré la défense de l’OGC Nice lors de la 10ème journée de Ligue 1 (victoire 4-1). L’international argentin avait notamment marqué d’un lob somptueux. Les deux Parisiens ont été sélectionnés dans le top 10 des plus beaux buts de la mi-saison de Championnat au même titre que le slalom de Memphis Depay (OL) ainsi que les frappes lointaines des Montpelliérains Andy Delort, Téji Savanier et Arnaud Souquet.