Neymar, seul Parisien dans le XI de la décennie de France Football

La décennie des années 2010 va se clôturer dans quelques jours. La plupart des journaux et magazines font le bilan de cette période. Pour France Football, c’était le moment d’élire le meilleur onze de la décennie. Et dans ce dernier, un seul Parisien est présent, Neymar, dans le couloir gauche de l’attaque. Il est en compagnie des deux extraterrestres du football mondial, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

FF explique son choix de placer le numéro 10 parisien dans son onze, un XI élu sur un critère “la présence des joueurs dans les dix derniers tops 10 du Ballon d’Or” . “Neymar est celui ayant le plus été dans nos tops 10 : six fois, plus précisément. Que ce soit avec Santos, le Barça, le PSG ou le Brésil, avec qui il a remporté les Jeux Olympiques, le Brésilien a fait parler sa classe. Et aspire toujours au but ultime, être désigné par France Football comme le meilleur joueur du monde.”

Le XI de la décennie selon France Football : Casillas-Lahm, Van Dijk, Sergio Ramos, Marcelo-Xavi, Modric, Iniesta-Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar