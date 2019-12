Neymar : “Zidane ? Comme joueur, il était l’un des plus grands”

Revenu de blessures après la trêve internationale de novembre, Neymar Jr (27 ans) est de retour à son meilleur niveau. En effet, le Brésilien a inscrit 5 buts durant le mois de décembre (en 6 matches toutes compétitions confondues), confirmant sa montée en puissance. Si l’attaquant a indiqué récemment se sentir bien au PSG, après le psychodrame de l’été dernier, il continue d’alimenter la colonnes mercato en Espagne.

Neymar est régulièrement annoncé au FC Barcelone, mais le Real Madrid a longtemps été cité comme un point de chute possible. Interrogé sur la manière où il pourrait défier Zinédine Zidane, le numéro 10 parisien a encensé l’entraîneur merengue qu’il considère comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football : “Si je devais défier Zidane sur quoi que ce ce soit, qu’est-ce que ce serait ? (…) Le défier sur quelque chose ? C’est compliqué… Parce que dans le football, comme joueur, il était l’un des plus grands, explique Neymar dans une interview accordée à Otro relayée par AS. Le défier à quelques jeux vidéos (rires). Et à un bras de fer ? Non, à un bras de fer, non merci.“