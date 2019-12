Obraniak : “Tu sens un vrai changement d’état d’esprit dans cette équipe !”

Le Paris Saint-Germain s’est imposé face à Amiens (4-1) ce samedi au Parc des Princes pour leur dernier match de l’année 2019. Les Rouge & Bleu viennent d’enchainer une sixième victoire d’affilée en inscrivant 22 buts et tout en encaissant seulement 3 buts.

Le consultant pour RMC Sport Ludovic Obraniak, est revenu sur la bonne période des Parisiens et met en avant le changement d’état d’esprit de Neymar.

“Il y a un changement d’état d’esprit chez Neymar. Il joue avec plus de simplicité, il est plus impliqué et a envie de faire jouer les autres. Une montée en puissance pour la suite de la saison ? On se souvient des six premiers mois l’an dernier avec Tuchel, lorsqu’il est arrivé c’était du même acabit. Les joueurs mettaient aussi beaucoup d’intensité, mais tu sens un vrai changement d’état d’esprit dans cette équipe !“