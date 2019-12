“On doit continuer comme ça” estime Raul Gonzalez, entraîneur du PSG Hand

Le PSG Handball a réalisé un quasi sans-faute lors de sa première partie de saison, ne perdant que deux matches, les deux face au FC Barcelone en Champions League. Pour PSG.fr, Raul Gonzalez, le coach parisien, a fait le bilan de cette première partie de saison et s’est dit satisfait de la première phase réalisé par son équipe en Europe.

“J’en suis satisfait. Les matchs face à Barcelone, Szeged et les autres grandes formations, peuvent paraître les plus importants. Seulement, c’est parfois plus difficile de jouer un outsider chez lui. Généralement, il n’a pas la pression de gagner. Il joue pour la victoire car il n’a rien à perdre. Dans ce contexte, nous avons gagné toutes nos rencontres, avec une belle manière. Un vœu pour 2020 ? On doit continuer comme ça, car la saison va être difficile. Donc je veux juste que l’on continue !”