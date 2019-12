Paredes évoqué du côté de Naples (Il Mattino)

Arrivé l’hiver dernier en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg contre un chèque de 40 millions d’euros, Leandro Paredes (25 ans) donne enfin satisfaction sur les derniers matches de cette première partie de saison. Après une adaptation compliquée au PSG, l’Argentin a enchaîné les titularisations (8 toutes compétition confondues) au coeur de l’automne jusqu’à la trêve hivernale. Et le milieu de terrain s’est imposé comme un élément sur lequel Thomas Tuchel pouvait compter.

Pourtant, les rumeurs à son sujet continuent d’alimenter la rubrique mercato. Alors que la Juventus est régulièrement citée comme un potentiel acquéreur, contre un échange avec Erme Can, c’est au tour de Naples d’être associé à Paredes. Selon Il Mattino, le club italien va dégraisser cet hiver après la mutinerie qui a touché l’équipe, et qui a précipité le départ de Carlo Ancelotti. Plusieurs noms sont donc évoqués pour renforcer le milieu de terrain des Partenopei. Celui de Paredes fait figure de plan B derrière Lucas Torreira (Arsenal) qui est la priorité absolue.

Mais le salaire et l’indemnité de transfert réclamés par les dirigeants Parisiens pourraient rebuter le formation d’Aurélio de Laurentiis d’aller plus loin dans ce dossier. Le club de Serie A pourrait alors se tourner vers des pistes moins prestigieuses mais plus accessibles (Granit Xhaka, Stanislav Lobotka).